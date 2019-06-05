Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский анонсировал смерть Российской Империи после приема Украины в ЕС

Владимир Зеленский. Фото: AP/TASS
Шестой лидер Незалежной пошел по стопам пятого

За пару дней пребывания в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский показал себя достойным преемником Петра Порошенко – его риторика была словно под копирку "шоколадного короля". Накануне он клялся в верности НАТО и просил блок больше помогать Киеву военщиной, а сегодня призывал Европу ввести новые антироссийские санкции и предсказал гибель "имперской" России, когда Незалежная вступит в Евросоюз.

Свой спич актер изрек во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

"Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", – цитирует пана Зеленского страница его администрации в Twitter.


Также он заметил, что не только Украине нужен Евросоюз, но и ЕС нужна Незалежная.

Владимир Зеленский. Фото: AP/TASS

"Убежден, что мы должны ставить амбициозные цели и совместными усилиями работать над их достижением. Рассчитываю, что президент Дональд Туск всегда будет оставаться другом, мощным и надежным адвокатом Украины в мире", – подчеркнул украинский лидер. Его слова приводит телеканал "112".

На встрече было подтверждено, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.

Напомним, экс-президент пан Порошенко за годы своего правления раз двадцать говорил "последнее прощай" в адрес Российской Империи, СССР, а также России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Киеву дали шанс вернуть Крым

Идею подкинули в Москве

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей