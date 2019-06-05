Шестой лидер Незалежной пошел по стопам пятого

За пару дней пребывания в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский показал себя достойным преемником Петра Порошенко – его риторика была словно под копирку "шоколадного короля". Накануне он клялся в верности НАТО и просил блок больше помогать Киеву военщиной, а сегодня призывал Европу ввести новые антироссийские санкции и предсказал гибель "имперской" России, когда Незалежная вступит в Евросоюз.

Свой спич актер изрек во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

"Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", – цитирует пана Зеленского страница его администрации в Twitter.

«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав @ZelenskyyUA на зустрічі з @eucopresident — APU (@APUkraine) 5 июня 2019 г.

Также он заметил, что не только Украине нужен Евросоюз, но и ЕС нужна Незалежная.





"Убежден, что мы должны ставить амбициозные цели и совместными усилиями работать над их достижением. Рассчитываю, что президент Дональд Туск всегда будет оставаться другом, мощным и надежным адвокатом Украины в мире", – подчеркнул украинский лидер. Его слова приводит телеканал "112".

На встрече было подтверждено, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.

Напомним, экс-президент пан Порошенко за годы своего правления раз двадцать говорил "последнее прощай" в адрес Российской Империи, СССР, а также России.

