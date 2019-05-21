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Украине навсегда закрыли путь в НАТО

Фото: www.globallookpress.com
Шансы Киева на вступление в альянс стремятся к нулю

Армия Незалежной развалена до основания. В таком состоянии страна не сможет вступить в западный военно-политический блок. Об этом заявил председатель президиума "Офицеров России" Герой России Сергей Липовой.

По мнению эксперта, Украина "никогда не вступит в НАТО", так как сам альянс сейчас "переживает далеко не лучшие времена".

"Украина в ее сегодняшнем состоянии – с разваленной армией, с разваленной военной промышленностью, со спорными территориями на востоке и сепаратистскими настроениями на западе, прежде всего в Закарпатье, – ничего не даст безопасности альянса. А тратить деньги на восстановление украинской армии в НАТО, безусловно, не намерены",

приводит слова Липового РИА "Новости".

Все усилия стран альянса в ближайшие годы будут направлены на преодоление внутренних проблем и конфликтов. В первую очередь, это касается противоречий между США и их европейскими партнерами, которые заинтересованы в проведении суверенной политики (Турция, Германия и другие), отметил Липовой.

Фото: www.globallookpress.com

Он считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о неизменности курса страны на вступление в НАТО сделаны в угоду избирателям в западных областях. Он хочет поднять там свой рейтинг и дать понять местному населению, что курс на усиление конфронтации с Россией будет продолжен.

Герой России указал на реальную опасность потери Украиной ряда регионов, в первую очередь Закарпатья, населенного среди прочего этническими венграми. "К концу президентства Зеленского, если он продолжит курс Порошенко, Украина останется не только без Донбасса, но и без ряда областей на западе", – заключил Липовой.

Владимир Зеленский вчера вступил на президентский пост. В первый же день он сделал несколько заявлений, направленных против России. Например, глава государства призвал США усилить санкционное давление на РФ и пообещал вернуть Крым и Донбасс.

Андрей ФИЛАТОВ
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