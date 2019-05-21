Зеленский вызвал зависть у Саакашвили

Президент Украины очаровал грузинского политика

Бывший глава Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили остался под впечатлением от речи Владимира Зеленского во время инаугурации.

"Мне тоже понравилась инаугурация. Реально, я был горд за Украину и украинцев. Шикарное было выступление, я чуть-чуть даже позавидовал профессионально",

– признался Саакашвили.

Он также с воодушевлением отозвался на призыв Зеленского, который пообещал предоставить гражданство всем желающим "строить новую, сильную и успешную Украину". По словам Саакашвили, он уже готовится вернуться в Незалежную, осталось только решить вопрос с гражданством.

"Меня нужно восстановить в гражданстве Украины. А для начала меня нужно просто допустить на территорию Украины, так как погранвойска получили от Порошенко запрет на мой въезд. Я думаю и надеюсь, что он будет отменен очень быстро", – сказал он.

Он подчеркнул, что решение Порошенко лишить его гражданства было несправедливым, пишет РИА ФАН.