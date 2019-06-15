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Президент Украины пообещал Донбассу лучшую жизнь

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Глава Незалежной намерен помочь молодежи

Владимир Зеленский во второй раз, находясь на должности лидера Украины, отправился на Донбасс. В Мариуполе президент Незалежной заявил о том, что в ближайшее время в инфраструктуру региона будут вливаться иностранные инвестиции.

Зеленский добавил, что говорит об этом со всеми зарубежными инвесторами. Он отметил, что малый и средний бизнес – это "кровь для организма страны", поэтому готовит соответствующие законопроекты.

"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать" – цитирует Зеленского его пресс-служба. 

Получится ли у президента Украины добиться своей цели, станет ясно со временем, а пока не все его инициативы поддерживаются украинцами. 

Полина ИВАНОВА
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