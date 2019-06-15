Публике покажут фальшивые видео

В ЛНР заявили, что украинские журналисты собираются снять постановочные сюжеты. Они должны доказать якобы нарушения минских договоренностей Народной милицией самопровозглашенной республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы Иван Филипоненко.

Он отметил, что сотрудники СМИ Незалежной засветились в подразделениях 25-й бригады ВСУ. Среди них представители "5 канала", ТСН, "1+1".

В скором времени на украинских телеканалах могут появиться репортажи, где ополченцев обвинят в нарушении режима прекращения огня, отметил Филипоненко.

Ранее стало известно о втором визите президента Незалежной Владимира Зеленского на Донбасс.