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В ЛНР заявили, что украинские журналисты собираются снять постановочные сюжеты. Они должны доказать якобы нарушения минских договоренностей Народной милицией самопровозглашенной республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы Иван Филипоненко.
Он отметил, что сотрудники СМИ Незалежной засветились в подразделениях 25-й бригады ВСУ. Среди них представители "5 канала", ТСН, "1+1".
В скором времени на украинских телеканалах могут появиться репортажи, где ополченцев обвинят в нарушении режима прекращения огня, отметил Филипоненко.
Ранее стало известно о втором визите президента Незалежной Владимира Зеленского на Донбасс.
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