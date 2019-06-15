Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине готовят провокацию Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
Публике покажут фальшивые видео

В ЛНР заявили, что украинские журналисты собираются снять постановочные сюжеты. Они должны доказать якобы нарушения минских договоренностей Народной милицией самопровозглашенной республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы Иван Филипоненко.

Он отметил, что сотрудники СМИ Незалежной засветились в подразделениях 25-й бригады ВСУ. Среди них представители "5 канала", ТСН, "1+1".

В скором времени на украинских телеканалах могут появиться репортажи, где ополченцев обвинят в нарушении режима прекращения огня, отметил Филипоненко.

Ранее стало известно о втором визите президента Незалежной Владимира Зеленского на Донбасс.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы нашли способ ослабить Россию

США защитят Европу от российской "агрессии"

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей