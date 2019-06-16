Подмочил репутацию: Зеленский ошеломил публику неожиданной выходкой

Шоу в исполнении новоиспеченного президента продолжается

Политик сбежал от украинцев и вызвал бурную реакцию.

Мини-спектакль, который Владимир Зеленский разыграл перед публикой, обсуждают в Сети. Во время визита в Мариуполь украинский лидер внезапно залез в фонтан. Видео появилось на YouTube.

Зеленский прибыл на Театральную площадь, где выступил с речью. После этого президента, направляющегося к автомобилю, окружила толпа местных жителей, жаждавших общения. Однако тот, видимо, не хотел терять время и выбрал короткую дорогу – пересек площадь прямо через работающий фонтан. За ринувшимся под струи воды главой государства резво побежали и охранники. Часть горожан не растерялась и тоже припустила за Зеленским, однако догнать его никто не сумел.

Пользователи отреагировали по-разному: кто-то смеялся, другие заявили, что президент ведет себя не солидно (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Клоун", "Ну это конечно всё очень миленько;) А он работать то собирается?!)" "Зеленский ещё не успел создать себе политическую репутацию, а её уже замочили фонтаны Мариуполя",

– написали комментаторы.

С призывами сосредоточиться на работе к Зеленскому обращались и после того, как он опубликовал в соцсетях селфи из спортзала.