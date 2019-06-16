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Треть жителей Украины не в состоянии платить по счетам.
В росте тарифов на газ и ЖКХ пана Петро обвинил глава глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Он заявил, что политика Порошенко привела к тому, что за пять лет цены на газ подскочили на 1090 процентов.
"Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов",
– сообщил Медведчук в эфире NewsOne.
Небывалый рост цен произошел из-за действий Национальной комиссии, которую незаконно создал Петр Порошенко. В результате у 30 процентов украинцев нет возможности платить по тарифам.
Напомним, ранее СБУ начала досудебное расследование после двух визитов Медведчука и основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко в Россию. Политики обсуждали газовые поставки с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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