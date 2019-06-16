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Порошенко обвинили в десятикратном росте цен на газ для украинцев

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной подвели печальные итоги деятельности бывшего президента

Треть жителей Украины не в состоянии платить по счетам.

В росте тарифов на газ и ЖКХ пана Петро обвинил глава глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Он заявил, что политика Порошенко привела к тому, что за пять лет цены на газ подскочили на 1090 процентов.

"Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов",

– сообщил Медведчук в эфире NewsOne.

Небывалый рост цен произошел из-за действий Национальной комиссии, которую незаконно создал Петр Порошенко. В результате у 30 процентов украинцев нет возможности платить по тарифам.

Напомним, ранее СБУ начала досудебное расследование после двух визитов Медведчука и  основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко в Россию. Политики обсуждали газовые поставки с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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