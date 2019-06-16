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Прорвало: украинцы вышли из себя из-за видео с Крымского моста

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Провокаторы прервали молчание

Не знавшие, как отреагировать на успехи в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив украинские СМИ, наконец, очнулись.

Журналисты отчего-то накинулись на российского телеведущего Владимира Соловьева, который в своем Instagram опубликовал видео со "стройки века", поделившись со зрителями радостной вестью о том, что строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста.

На страницу Соловьева немедленно набежали провокаторы, оставившие комментарии в духе "танцуем возле каждого гвоздя", за которые радостно ухватились одиозные издания Незалежной. Так, повод облить Россию грязью, как всегда, нашел небезызвестный "Обозреватель".

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Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

Впрочем, немногочисленных горе-критиков быстро осадили. Их язвительные реплики затерялись среди эмоциональных комментариев россиян (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Отлично!!! Не люблю самолеты, а на поезде с удовольствием в Крым поеду отдыхать!" "Я из Керчи, ждем когда пойдут поезда и когда .мостик будет с красивой подсветкой" "Строители молодцы" "Поздравляю крымчан! Да и всех россиян" "Отличная новость!"

– написали они.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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