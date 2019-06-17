Зеленский поехал на поклон к Макрону

Главе Незалежной нужно заручиться международной поддержкой, пока парламентское большинство настроено против него

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж не повлечет конкретных решений, но послужит укреплению авторитета новоявленного политика на мировой арене и внутри страны. Так считает замглавы франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ.

Переговоры Зеленского с Эмманюэлем Макроном назначены на понедельник, 17 июня. В Киеве возлагают на встречу большие надежды. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявлял, что от этого визита будет зависеть "тактика Киева в отношении Донбасса".

Но на самом деле до выборов в Верховную раду президент Украины не сможет принимать никаких решений, и это понимают не только в Киеве, но и в Париже и Берлине. Поэтому обсуждать Зеленский с европейскими лидерами может что угодно, но серьезных подвижек в решении внутриукраинского урегулирования этот визит не принесет, уверен Деланоэ.

"Стоит оставаться реалистами. Эта встреча важна, поскольку она укрепляет роль нового президента Украины на международной арене, но шансы того, что украинское досье серьезно продвинется к осени, весьма невелики", – заявил он РИА "Новости".

Эксперт согласился, что новая украинская администрация настроена на решение кризиса с Донбассом, но нормального плана действий у нее нет. "Киев выглядит даже как-то беспомощно, не понимая, с какой стороны подойти к урегулированию кризиса", – указал политолог.

Ранее в Киеве допустили, что могут вынести вопрос о судьбе Донбасса на всенародный референдум.