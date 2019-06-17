Прозападная политика Киева расколет страну надвое

Лет так через шесть у Незалежной появится шанс замолвить о себе словечко перед Евросоюзом (ЕС). Примерно с 2025 г. страна-соседка сможет напроситься в ряды западного "клана".

Однако стать его полноценным участников ей удастся не раньше 2040-го. Политические пертурбации сыграют на руку России, уверен политический обозреватель Виталий Портникова, так как она сможет рассчитывать на лакомый кусок. При этом украинцы, переметнувшиеся на сторону Москвы, перестанут быть киевской "вотчиной".

"Так будет лучше нам и россиянам",

- заверил журналист на телеплощадке "Eспресо", отметив, что населения на оба государства хватит. Россия получит равнодушных людей, которые не обременены отстаиванием национальных интересов, в том числе вопросом языка. Именно они, по мнению журналиста, "могут довести страну до руины, или ту часть территории, на которой они живут".

"Если население будет готово капитулировать перед Россией, часть территории Украины, я думаю, не вся, станет частью территории Российской Федерации. Та часть, которая не захочет, которая отобьется, она с 2035 – 2040 года вступит в ЕС",

– заявил Портников, добавив, что сомневается во вхождении Украины в европейское братство с сохранением имеющихся границ. К "цивилизованному миру", надо понимать, в лице НАТО и ЕС, по словам обозревателя, примкнут националисты. То есть в западное рабство попадет "та часть Украины, которая захочет быть Украиной: с украинским государственным языком, историей, культурными ценностями, пониманием Европы и цивилизации".

Напомним, примерно те же сроки вступления Украины в ЕС на прошлой неделе озвучил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Правда, в его прогнозе речи о расколе не было.