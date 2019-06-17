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Украинцы оценили преимущества жизни с российским паспортом

Фото: Павел Каравашкин/Интерпресс/ТАСС
Пяти лет оказалось достаточно, чтобы принять взвешенное решение о гражданстве

Осознанным и закономерным назвал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе решение десятков бывших жителей Крыма получить российский паспорт. У людей было время, чтобы оценить ситуацию в России и на Украине, и они ринулись подавать документы на гражданство РФ, как только появилась такая возможность, пояснил глава ОП.

"Сегодня, когда человеку мыслящему понятно, что происходит на Украине, когда люди, имеющие связи с Крымом, могут сравнить положение дел в России и на Украине, они принимают такие решения. Это люди, которые понимают суть происходящих за последние пять лет в Крыму перемен", – сказал Иоффе в интервью РИА "Новости".

Ранее стало известно, что более 120 украинцев, проживавших в Крыму до 2014 г., но покинувших полуостров до его воссоединения с Россией, подали документы на получение гражданства РФ по упрощенной схеме. Такую возможность им предоставил президент РФ Владимир Путин, подписавший соответствующий указ в апреле 2019 года.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Одновременно шанс стать россиянами Путин дал населению ЛНР и ДНР. На прошлой неделе в Ростовскую область первые жители Донбасса отправились за готовыми документами.

Николай ВИКТОРОВ
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