Зеленский отправился на Азовское море в компании министра

Чиновники катались на катере и любовались морскими просторами в бинокль

Президент Незалежной и глава Министерства внутренних дел лично проконтролировали ход учений украинских пограничников, полицейских и береговой охраны в Азовском море. Они вышли в акваторию на одном из кораблей и наблюдали за действиями силовиков с близкого расстояния.



"По легенде учений судно-нарушитель, которое начинено взрывоопасными предметами, стремительно шло к береговой линии, не отвечая на сигналы и нарушая правила навигации. На его перехват были брошены катера береговой охраны и национальной гвардии",

– говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, которое приводит РИА "Новости".

В морских маневрах приняли участие 20 единиц корабельно-катерного состава, один вертолет и два спецподразделения. Участие в совместных учениях морской охраны Госпогранслужбы, сил Нацгвардии и Нацполиции стали одним из пунктов рабочей поездки Владимира Зеленского в Мариуполь.

Накануне вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым Зеленский побывал на празднике в честь пятилетия освобождения крупнейшего порта Украины на Азовском море от "оккупантов". Так на Украине называют участников вооруженных формирований непризнанных в стране Донецкой и Луганской народных республик.

Зеленский произнес речь перед горожанами на открытии фестиваля "Свободный Мариуполь", а потом вместе со своим окружением пробежал мимо фонтана и скрылся в автомобиле.

В интернете многие раскритиковали попытку украинских властей придать трагическим событиям пятилетней давности праздничную окраску. "Если бы Зеленский посетил Широкино, то такие бы речи не звучали. Самое трагическое событие было – сожжение отдела полиции в Мариуполе, об этом не принято говорить. Зеленский, в отличие от Порошенко, говорит по-русски", – приводит "Новостной фронт" высказывание доктора политических наук Александра Семченко.