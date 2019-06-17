Украинский премьер раскритиковал бывшего шефа за его враждебность

Пока еще сохраняющий пост премьер-министра Украины Владимир Гройсман заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко мешал ему бороться с коррупцией.

По его словам, созданная пятым лидером нации система была "враждебной" и не давала главе кабмина никаких рычагов для воздействия на мздоимцев. Также пан Гройсман выразил надежду на команду нового президента Владимира Зеленского.



"Кое-что мне удалось сделать, но много чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно враждебная – СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов. В предыдущий период, к сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто ничем. Сейчас у меня есть шанс", – сказал премьер в эфире телеканала ICTV.

Он надеется, что с приходом во власть пана Зеленского "будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики".

Кроме того, действующий руководитель правительства негативно отозвался от "старых" партиях, в то числе президентской, то бишь порошенковской, и Юлии Тимошенко.





"Старые партии, такие как БПП, "Батькивщина" должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали", – считает пан Гройсман.

По его словам, в Верховную раду девятого созыва должны попасть "новые силы".

"Есть "Слуга народа", "Голос", есть партия "Украинская стратегия Гройсмана", которая объединяет профессионалов", – без скромности подчеркнул премьер.

Он добавил, что парламенту нужны не только новые лица, но и опытные политики.





"У нас, с одной стороны, молодая, с другой – профессиональная команда. У нас есть история, и мы можем отвечать как за все свои успехи, так и за недоработки", – констатировал глава кабмина.

После подобного спича одного из верных соратников "шоколадного короля", в пух и прах проигравшего президентские выборы, пана Гройсмана обвинили в попытке свалить все грехи на ушедшего главу государства и одновременно примазаться к новому.

Резкой критике его высказывания подвергла первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, заподозрив того в "начале кастинга" на премьерское кресло.

"Обидно, что при этом теряется здравый смысл и достоинство. Обидно, что некоторые из украинских политиков имеют диплом, но есть проблемы с образованием. Иначе помнили бы уроки столетней давности, когда амбиции и распри , недальновидность, взаимные оскорбления и неумение объединиться уничтожили шанс Украины на независимость", – написала пани Геращенко в своем Facebook.

Украинский экономист Александр Гончаров задался вопросом, какому Гройсману нужно верить: "в период президентства Порошенко, или теперь – при Зеленском?" Он напомнил, как тот года 2-3 назад рассуждал о не имеющем аналогов на постсоветском пространстве "практики грузинских реформ правоохранительной системы", которую внедрят в Незалежной, и это "будет реальный результат для каждого украинца".

Автор "Голоса Мордора" оставил два емких поста на речь украинского премьера: "Этот успел в прыжке не только переобуться, но и переодеться. Удивительные, несгибаемые люди" и "Возможно люди Порошенко даже пытали Гройсмана, в минуты, когда его жажда борьбы с коррупцией особенно обострялась".

Этот успел в прыжке не только переобуться, но и переодеться. Удивительные, несгибаемые люди. pic.twitter.com/yu0h5mrfLu — Голос Мордора (@spacelordrock) 17 июня 2019 г.

Комментаторы не оставили "живого" места на пане Гройсмане (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Менеджер Порошенка старается натянуть на себя овечью шкуру", "глубоко порядочный человек", "ПрЭкрасно! Есть же положительные моменты во всём этом – украинцы, привыкшие верить кормчим, наконец-то, увидели всё их лицемерие и цинизм!((", "Я ему говорю: Петр Алексеевич, не мешайте бороться с коррупцией!!!", "А Порошенко заявит, что ему мешал Гройсман", "Эти переобувальщики будут встречать коллоны российских танков с цветами. Вот увидите", "Даже трусы успел поменять".

