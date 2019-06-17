Украинская элита подпортит новому президенту жизнь

Владимиру Зеленскому только предстоит столкнуться с нелюбовью народа, чудовищным непониманием, а также с оскорблениями и унижениями. В этом уверен российский и украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский, который познакомился с новой главой Незалежной в начале 2000-х.

Роднянский, руководя телеканалом "1+1", помог Зеленскому и другим сотрудникам "95 квартала" стать популярными и получать приличную зарплату вместо копеек. По мнению продюсера, многие представители украинской элиты не думали, что шоумен победит на выборах президента Украины. Роднянский общался со многими из них, и никто не верил в такой исход событий.

"Ему предстоят страшные дни, месяцы и годы. И честно говоря, ему не позавидуешь, и я убежден в том, что нелюбовь к нему еще даже не начиналась",

– выразил свое мнение Роднянский в разговоре с журналистом издания "Медуза".

Продюсер считает, что тот факт, что у Зеленского нет политического опыта, это "чудовищная слабость". Ведь у лидера украинцев нет понимания многих вопросов жизни государства.

При этом, как отмечает агентство "ФедералПресс", Зеленскому никак не мешает то, что он не этнический украинец, а еврей. Ведь ему помогает политическая сатира, он, по мнению Роднянского, является "носителем важного для украинцев ироничного сознания".

Продюсер также высказался на тему отношений Зеленского и его бизнес-партнера, украинского олигарха Игоря Коломойского, который, как полагают некоторые эксперты, контролирует своего коллегу. По словам Роднянского, президент Незалежной – самостоятельная единица, но предпринимателю он "наверняка что-то должен".

"Я убежден, что они, конечно, будут играть в классическую украинскую политическую игру поддавки, в джиу-джитсу – поддавшись, оказаться наверху", – заключил Роднянский.

К слову, как считает продюсер, Петру Порошенко удалось справиться с Коломойским, с которым крайне трудно о чем-то договориться.

Сам Зеленский буквально на днях подмочил свою репутацию. Его поведение не раз вызывало вопросы у народа.