В Генштабе Украины признались в глобальных проблемах в армии

Взаимоотношения между офицерским составом и их подчиненными в частях Вооруженных сил страны являются одной из главных проблем в украинской армии. По заявлению нового начальника Генштаба Руслана Хомчака, эти "нездоровые отношения" необходимо менять.

"Проблема, которую я вижу, – проблема отношений в воинских коллективах. Вчера мы собирали заместителей командиров по морально-психологическому обеспечению... Тех, которые должны знать все проблемы, которыми живут их подчиненные. Я сегодня понимаю, что здесь есть какие-то недоработки", – сказал генерал-лейтенант в интервью "Радио Свобода".

Он поведал о том, что сейчас солдаты для решения проблем, или видя нарушения, обращаются не к своим командирам, а звонят "волонтерам или еще кому-то".

"Надо "зайти наверх", чтобы "сверху" этот вопрос решили ... Я так понимаю, что в коллективе при этом – нездоровые отношения. Нужно их изменить", – констатировал пан Хомчак.

Глава Генштаба подчеркнул, что речь идет о безразличном отношении начальников к своим подчиненным.

Также он рассказал удручающую статистику "ухода из ВСУ", причем в массовом порядке. По его данным, только за два последних года из армии ушло почти 50 тыс военнослужащих.

Хомчак был назначен начальником Генерального штаба ВСУ Украины президентом Владимиром Зеленским 21 мая. Руководитель сектора "Юг" и оперативного командования "Б" в ходе боев в Донбассе летом 2014 г. и командующий операцией штурма Иловайска и выхода из "Иловайского котла", генерал-лейтенант сразу объявил, что выступает против переговоров с командованием мятежных ДНР и ЛНР.