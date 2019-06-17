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Зеленский попросил помощи у Франции в переговорах с Москвой

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины не готов напрямую общаться с Донецком и Луганском

Владимир Зеленский провел встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном. Лидер украинцев, как сообщил его французский коллега, мечтает прекратить конфликт на востоке Незалежной. Париж и Берлин готовы помочь Киеву в этом нелегком деле.

"Я хочу еще раз подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас в этой работе, господин президент, и облегчить диалог с Россией",

цитируют Макрона, выступившего на пресс-конференции, РИА "Новости".

При этом Зеленский не готов вести диалог с Донбассом. Он уповает на переговоры в минском формате, а также на прекращение огня.

"Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь",заявил Зеленский в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, встречи в "Нормандском формате" сразу же возобновятся, когда в этом регионе наступит мир, сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Зеленский также считает, что начнутся обсуждения, касающиеся освобождения осужденных в РФ жителей Незалежной. 

В свою очередь, Ольга Скабеева, ведущая программы "60 минут", также рассказала подписчикам в соцсети о выступлении Зеленского. В частности, он опять напомнил, что для него Россия – "агрессор". При этом Зеленский пообещал вернуть Донбасс и Крым, но не военным путем, а дипломатическим. Кроме того, глава Незалежной потребовал не отменять антироссийские санкции. 

Полина ИВАНОВА
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