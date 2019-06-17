Киев все нерешенные вопросы валит на Москву

Власти Украины предупредили европейских партнеров о необходимости подготовиться к газовому кризису на фоне неуверенности Киева в возможности заключения нового договора по транзиту российского газа с Москвой до конца 2019 г., когда заканчивается действие старого соглашения. Об этом заявила замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль.

"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Именно поэтому каждая европейская нация, включая Украину, наращивает запасы газа в хранилищах", – цитирует Bloomberg украинского дипломата.

Пани Зеркаль назвала "весьма вероятным", что новое соглашение не будет заключено к 1 января 2020 года. Ее слова подтверждают скептицизм "Нафтогаза" по поводу сделки по транспортировке топлива из РФ региональным потребителям через территорию Незалежной, о чем компания вещает в последнее время, пишет деловое издание.





В связи со сложившейся, как говорит украинка из МИД, мрачной ситуацией, Киев предлагает доступ к своим огромным хранилищам и полагается на финансирование со стороны международных финансовых институтов для повышения их потенциала, чтобы застраховаться от риска сокращения российских поставок. Украина, напоминает Bloomberg, предложила Евросоюзу хранить до 4 млрд куб газа в своих ПХГ, чтобы гарантировать безопасность поставок для восточноевропейских стран, которые сильно зависят от голубого топлива из РФ.

"У нас есть хорошо разработанная основа для дальнейших успешных переговоров. Новые контракты должны отражать все уроки, извлеченные Украиной и другими европейскими странами в отношении того, что означает транспортировка российского газа", – приводит слова пани Зеркаль издание.

При этом автор статьи уверяет, что транзит через Незалежную останется жизненно важным для Европы следующей зимой, поскольку трубопровод "Северный поток-2", который напрямую прокладывается из России в Германию под Балтийским морем, вероятно, будет отложен из-за процесса выдачи разрешений в Дании и под угрозой возможных санкций США.

