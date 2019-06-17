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Туристический бренд страны: Зеленский восхитился украинскими женщинами

Находящийся с визитом во Франции политик всячески расхваливал Украину

Лидер Незалежной Владимир Зеленский во время визита во Францию заявил, что представительницы прекрасного пола являются туристическим брендом Украины.

"На Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и остается наши брендом", -– приводит слова политика телеканал "112. Украина".

Также, по мнению Зеленского, Украина -– это "прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги".

Украинский лидер при этом не забыл отметить успехи страны и в IT-индустрии. По словам Зеленского, данное направление сейчас активно развивается и в Незалежной уже насчитывается "около 150 тысяч айтишников, стартаперов".

Андрей ДОВЛАТОВ
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