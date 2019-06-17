Туристический бренд страны: Зеленский восхитился украинскими женщинами

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Лидер Незалежной Владимир Зеленский во время визита во Францию заявил, что представительницы прекрасного пола являются туристическим брендом Украины.
"На Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и остается наши брендом", -– приводит слова политика телеканал "112. Украина".
Также, по мнению Зеленского, Украина -– это "прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги".
Украинский лидер при этом не забыл отметить успехи страны и в IT-индустрии. По словам Зеленского, данное направление сейчас активно развивается и в Незалежной уже насчитывается "около 150 тысяч айтишников, стартаперов".
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