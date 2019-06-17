Мини-Порошенко напомнили из Киева, с кем Незалежная ведет диалог в Минске

Сегодняшнее воинствующее выступление президента Украины Владимира Зеленского в Париже на совместном брифинге с французским коллегой Эммануэлем Макроном заставило вспомнить речи его предшественника Петра Порошенко. Говоря о возможности вести переговоры с мятежными ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший шоумен в "лучших" традициях "шоколадного короля" категорически отверг подобные шаги Киева.

Комментируя его заявления, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич назвал пана Зеленского мини-Порошенко и предположил, что таким образом в Незалежную мир придет еще далеко не скоро. Об этом парламентарий сказал в эфире телеканала "112".

"Я последние несколько недель вижу в заявлениях, месседжах Зеленского и его окружения если не на 100% Порошенко, то такого мини-Порошенко. И это меня очень расстраивает, потому что я точно не за это голосовал и не за это голосовали граждане", – отметил пан Шуфрич.

Слова шестого лидера нации о том, что украинская сторона не ведет "переговоры с сепаратистами", вызвали у оппозиционера досаду. Он задался вопросом: а с кем же тогда в Минске идет диалог?





"Какая разница, где мы с ними будем вести переговоры – в Донецке, Луганске, Женеве, Астане? Какая разница где, если мы с ними говорим. Мы с ними уже говорим почти пять лет, с сентября 2014 года", – убежден нардеп.

По его мнению, такая позиция киевского руководства не приближает мирный процесс на востоке страны.

"Мне искренне жаль, что официальный Киев боится этой риторики, этим он отдаляет мир и придется нам, "Оппозиционной платформе – За жизнь", по принципу "Не знаете – научим, не хотите – придется заставлять", принуждать к миру уже эту новую власть", – подчеркнул пан Шуфрич.





Ранее в понедельник, 17 июня, на брифинге после встречи с Макроном Зеленский, услышав в ушах перевод того, что говорил француз насчет урегулирования ситуации в Донбассе, прервал его на полуслове, и категорически затараторил о неготовности Незалежной к диалогу "с сепаратистами". Он указал, что для Киева важной площадкой остается минский формат. И тут Остапа понесло.

Пан Зеленский увязал готовность вести переговоры с требованием к Москве отпустить "всех наших политических пленных, которые сидят по всей России", возвратить "наших моряков". Он призвал не смешивать одно с другим, но тут же сам все намесил в одном тазу.



"Первый шаг – это возвращение наших пленных, наших моряков. Это параллельный трек с Минском. Не надо все это смешивать в одно целое. После этого, я думаю, мы будем параллельно продолжать Минск и обязательно вернемся к нормандскому формату... Мы не хотим ждать еще пять лет, мы хотим завершить войну, но чтобы завершить войну две стороны должны хотеть – и Россия, и Украина – мы все обязаны хотеть закончить войну. Не только Украина", – наговорил украинский президент и стукнул пальцем по трибуне.

До этого Макрон сказал, что "президент Украины дал знаки и жесты со своей стороны, что он готов на прекращение огня и готов к диалогу с сепаратистами, готов к новым параметрам переговоров". После спича пана Зеленского француз дал попятную, уточнив, что приветствовал желание нового лидера Незалежной к прекращению огня и заботой о населении, которое живет "в сепаратистских зонах".

Как бы с подобной риторикой Владимир Александрович не закопал надежды своей партии "Слуга народа" на предстоящих 21 июля внеочередных парламентских выборах, растеряв голоса всего Юго-Востока соборной.

