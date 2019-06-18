Политик планирует вернуть утраченные территории коронной фразой

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bild рассказал о том, что он в первую очередь скажет главе России Владимиру Путину на первой встрече.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина",

– сказал политик. Именно с этой фразы он планирует начать общение с российским президентом.

Зеленский также добавил, что надеется на возвращение Крыма в состав Украины. Он подчеркнул, что очень любит полуостров и много раз его посещал

Политик также отметил, что Киев не намерен ослаблять антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не вернет Незалежной утраченные территории. Кроме того, по его мнению, ограничения помогают добиться прекращения огня на Донбассе.

"Если этот инструмент не работает, значит механизм нужно дополнить", – заключил глава Украины.

Напомним, что встречи между Путиным и Зеленским пока не было. Президент РФ не поздравил коллегу с победой на выборах. В Кремле заявляли, что глава государства занимает выжидательную позицию по своему украинскому коллеге.