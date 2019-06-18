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Любые положительные высказывания в адрес России вызывают в Незалежной политические припадки. Так, "предателями" и "пособниками Кремля" назвал немецких социал-демократов посол Киева в Берлине Андрей Мельник.
Резкие высказывания обрушились на представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг, которые являются премьер-министрами федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания. Политики, по мнению дипломата, придерживаются пророссийских настроений, тогда как Украина вынуждена круглые сутки давать РФ отпор.
"Россия продолжает вести день и ночь кровавую войну против Украины",
– заявил Мельник в беседе с корреспондентом газеты Neue Osnabrucker Zeitung.
По мнению посла Незалежной, Вайль не одобряет санкции против Москвы, уверяя в их никчемности. А Швезиг вообще призывает к дружбе с врагами Украины, пишет "Царьград". Своим поведение немцы "разрушают доверие к Германии как к посреднику", приходит к выводу представитель дипмиссии, уточняет РИА ФАН.
Сегодня, 18 июня, шестой президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Берлин, где проведет переговоры с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, напоминает "Комсомольская правда".
Ранее украинский лидер провел встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном.
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