В Германии накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского разгорелись страсти

Любые положительные высказывания в адрес России вызывают в Незалежной политические припадки. Так, "предателями" и "пособниками Кремля" назвал немецких социал-демократов посол Киева в Берлине Андрей Мельник.

Резкие высказывания обрушились на представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг, которые являются премьер-министрами федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания. Политики, по мнению дипломата, придерживаются пророссийских настроений, тогда как Украина вынуждена круглые сутки давать РФ отпор.

"Россия продолжает вести день и ночь кровавую войну против Украины",

– заявил Мельник в беседе с корреспондентом газеты Neue Osnabrucker Zeitung.

По мнению посла Незалежной, Вайль не одобряет санкции против Москвы, уверяя в их никчемности. А Швезиг вообще призывает к дружбе с врагами Украины, пишет "Царьград". Своим поведение немцы "разрушают доверие к Германии как к посреднику", приходит к выводу представитель дипмиссии, уточняет РИА ФАН.

Сегодня, 18 июня, шестой президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Берлин, где проведет переговоры с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, напоминает "Комсомольская правда".

Ранее украинский лидер провел встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном.