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Украина обеспечит Европу газом

Фото: www.globallookpress.com
Тимошенко озвучила план превращения Незалежной в мировую энергетическую державу

Украина может составить конкуренцию России в сфере обеспечения европейских стран "голубым топливом". В этом убеждена лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. У "газовой принцессы" даже есть готовый план, которым она согласна поделиться с новой президентской администрацией. Дело за малым – нужны деньги.

"У нас разведано 960 (млрд) кубометров газа, почти триллион. Мы знаем, где и как бурить. … Если мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину", – заявила Тимошенко.

Второй шаг, который выведет Незалежную в ряд важнейших энергетических держав, – это строительство СПГ-терминалов в одесском и николаевском морских портах, указала Тимошенко в эфире телеканала Newsone. По мнению политика, страна давно могла бы принимать и использовать сжиженный природный газ, если бы не коррупционные интересы прежних киевских властей.

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Тимошенко обвинила действующего премьер-министра Владимира Гройсмана и главу НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева в том, что они при попустительстве экс-президента страны Петра Порошенко сознательно развалили газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Опасаясь, что команда нового президента Владимира Зеленского может слишком долго разбираться в данном вопросе, Тимошенко решила действовать самостоятельно и незамедлительно:

"Завтра передадим в Госбюро расследований мое собственное заявление против Гройсмана и Коболева, которые де-факто совершают преступление по созданию искусственного банкротства газотранспортной системы, доведения ее до развала. Нам нужно этот процесс останавливать", - заявила политик в понедельник, 17 июня.

Ранее на Украине признали, что ГТС может превратиться в груду металлолома, если не будет подписан новый договор на транзит газа из РФ в Европу. Срок действующего соглашения истекает в конце 2019 года.

Фоторепортаж
Кровавый путь Тимошенко к власти
Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kosarev Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org/Eric Draper Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Николай ВИКТОРОВ
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