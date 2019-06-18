Киев должен громко хлопнуть дверью, если с Москвы снимут все санкции

Незалежная прекратит свое членство в организации в том случае, если права российской делегации будут восстановлены в полном объеме. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.



Политик отметил, что Совет Европы интересуют только деньги, и ради получения членских взносов от России руководство организации готово закрыть глаза на "страшные преступления" нашей страны.

"Украина должна выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если туда вернется Россия!.. Россия не платит свой вклад в бюджет СЕ (это больше 60 млн евро), а немцы и французы не хотят платить за нее. Поэтому вместо оптимизации расходов и сокращения слишком раздутого чиновничьего аппарата ради денег возвращают россиян в ПАСЕ, несмотря на то что те не выполнили ни одной резолюции, которые принимала эта организация на осуждение агрессии Кремля против Украины",

– написал Ляшко в Facebook.

Депутат призвал президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном объявить о выходе Незалежной из организации, если не будет принято решение о его ликвидации, поскольку "большего унижения Совет Европы не переживал за все 70 лет своего существования".

У Зеленского был шанс предотвратить "российский реванш в Европе" и добиться отмены решения о восстановлении членства России. Однако он им не воспользовался. В результате на следующей неделе в Страсбурге будет "российский триумф", в котором виновата не только "продажность" ПАСЕ, но и Киев. Ляшко пообещал слетать в Страсбург на заседание Совета Европы, потому что "европейские лидеры заслужили правду, и они ее обязательно услышат".

Российскую делегацию лишили права голоса в организации в 2014 году. Спустя три года Москва приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы. Из-за этого над Россией нависла угроза исключения из организации. В мае 2019-го был принят документ, согласно которому все члены Совета Европы должны иметь равные права. Это открыло России дорогу по возвращению в ассамблею, однако окончательно конфликт еще не разрешен.