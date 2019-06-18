Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нет денег: на Украине закончился газ

Фото: pixabay.com
продолжениеЛицемерие Зеленского подтвердилось
Энергетический сектор Незалежной угодил в финансовый капкан

Компания "Укртрансгаз" стала заложницей нищеты в стране. Наступил энергетический кризис.

Газа хватит лишь на неделю, а то и того меньше. На остатках система ГТС сможет проработать до 24 июня, не дольше, заявили в компании. 

"Укрансказ" оказался в финансовой ловушке. Средств катастрофически не хватает. Компания уже успела влезть в долги перед поставщиками, общая сумма которых составляет $150 миллионов. И это только за март – апрель. 

"Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа",

пояснили в компании. Там надеются на помощь Госслужбы Украины по ЧС, которую уже уведомили о финансовой проблеме, передает "Царьград".

Напомним, на фоне "крымской весны" и ситуации на востоке Украины страна-соседка отказалась от российского газа и предпочла закупать его через европейских посредников. 

Между тем в "Газпроме" заявили, что готовы к переговорам "с чистого листа". Об этом рассказал член правления топливного монополиса Сергей Кузнец.

"Если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складывается условие для того обсуждения",

— цитирует представителя энергетической компании РИА "Новости".

Фоторепортаж
Украина получает газ через Словакию
globallookpress © globallookpress © globallookpress ©
globallookpress © globallookpress © globallookpress © globallookpress © +
Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

США испугались объединения России и Белоруссии

Усиление интеграции двух членов Союзного государства вызывает недовольство за океаном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей