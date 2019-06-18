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Лицемерие Зеленского подтвердилось

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Новые президент Украины не читал "минские соглашения"

Отказ Киева вступить в прямой диалог с властями ДНР и ЛНР свидетельствует о том, что предвыборные обещания лидера Незалежной Владимира Зеленского останутся голословными заявлениями. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Комплекс мер, поддержанный резолюцией Совбеза ООН, подразумевает именно прямые переговоры между сторонами конфликта – Республиками и Украиной. Именно от этого ключевого условия киевское руководство всеми силами старается уклониться, что обуславливает неутешительные результаты переговоров на Минской площадке", – цитирует Никанорову ДАН.

Судя по всему, Зеленский не только не вник в суть договоренностей, подписанных в Минске в 2015 г., но и не знаком с реальной обстановкой в Донбассе. Так, он утверждает о поддержке режима перемирия, которое на самом деле нарушают украинские военные.

Наталья Никонорова. Фото:DPA/TASS

"Касательно слов президента Украины о якобы согласии соблюдать режим прекращения огня, то они выглядят особенно лицемерно на фоне все возрастающей интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков", – приводит РИА "Новости" мнение министра.

Накануне Зеленский ездил в Париж на встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном, где заявил, что к прямым переговорам с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР "не готов", но согласен на переговоры в "минском формате" и продление режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее новый президент Украины называл своей главной целью мир в стране.

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Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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