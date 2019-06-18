Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский назвал главное условие мира в Донбассе

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Каждая из сторон конфликта должна отпустить военнопленных

Для разрешения конфликта на востоке Украины стороны должны произвести обмен военнопленными. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский во время переговоров с председателем немецкого бундестага Вольфгангом Шойбле.

В ходе встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. В этом контексте Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы "10 на 10" или "15 на 15" мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон начать процесс деэскалации, передает сайт украинского лидера.

По словам политика, Киев уже сейчас готовит проект развития Донбасса. "И здесь Европа может помочь", – отметил он. Украинские власти обещают после окончания боевых действий произвести работы по восстановлению школ, детсадов и дорог.

Фото: www.globallookpress.com

Накануне Зеленский заявил, что Киев пока не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. "Мы готовы действовать в Минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь", – отметил он.

В конце мая экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук сообщил, что российская сторона заявила об установлении местонахождения лишь 27 человек из списка 107 лиц, поданного Украиной в рамках инициативы обмена заложниками "всех на всех".

Владимир Зеленский совершает двухдневную поездку по Европе. Накануне он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сегодня у него запланирован ряд встреч с первыми лицами ФРГ, в том числе канцлером Ангелой Меркель.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

США испугались объединения России и Белоруссии

Усиление интеграции двух членов Союзного государства вызывает недовольство за океаном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей