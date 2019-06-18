Зеленский назвал главное условие мира в Донбассе

Каждая из сторон конфликта должна отпустить военнопленных

Для разрешения конфликта на востоке Украины стороны должны произвести обмен военнопленными. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский во время переговоров с председателем немецкого бундестага Вольфгангом Шойбле.



В ходе встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. В этом контексте Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы "10 на 10" или "15 на 15" мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон начать процесс деэскалации, передает сайт украинского лидера.

По словам политика, Киев уже сейчас готовит проект развития Донбасса. "И здесь Европа может помочь", – отметил он. Украинские власти обещают после окончания боевых действий произвести работы по восстановлению школ, детсадов и дорог.

Накануне Зеленский заявил, что Киев пока не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. "Мы готовы действовать в Минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь", – отметил он.

В конце мая экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук сообщил, что российская сторона заявила об установлении местонахождения лишь 27 человек из списка 107 лиц, поданного Украиной в рамках инициативы обмена заложниками "всех на всех".

Владимир Зеленский совершает двухдневную поездку по Европе. Накануне он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сегодня у него запланирован ряд встреч с первыми лицами ФРГ, в том числе канцлером Ангелой Меркель.