Шестой лидер Незалежной назвал "цивилизованный" путь обеспечения топливом Европы

Гарантировать Украине и Европе в целом энергобезопасность могут украинская ГТС и хранение газа в местных подземных хранилищах. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Также он сообщил о диаметрально разных позициях Берлина и Киева в отношении проекта "Северный поток-2".

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах – это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка", – цитирует ТАСС пана Зеленского.

По словам украинского лидера, якобы уже в ближайшее время "Нафтогаз" и "Газпром" сядут за стол переговоров по проблеме нового договора на транзитный маршрут российского топлива через территорию Незалежной. Напомним, точной даты трехсторонней встречи – Украина, Россия, ЕС – пока никто не объявлял. Ранее сегодня вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил, что планирует обсудить с российской стороной возможность проведения такого обсуждения по продолжению транзита газа до сентября, пишет РИА "Новости".





"Сейчас мы ведем переговоры. И я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут и, я уверен, мы договоримся. И никто Украине не будет выкручивать руки", – сказал Зеленский в Берлине.

Помимо этого украинский президент обсудил с фрау Меркель новую российскую газовую трубу.

"Наши позиции относительно проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность вести предметный диалог с Германией по такому непростому вопросу", – подчеркнул экс-шоумен.

Среди других важных тем стороны затронули санкции и разрешение внутриукраинского конфликта в Донбассе. Что касается рестрикций, то здесь Меркель отметила сохранение ограничительных мер в адрес Москвы, "пока не будет достигнут прогресс" в реализации минских соглашений. Однако она добавила, что вопрос ужесточения санкций на встрече не поднимался. Пан Зеленский добавил, что первая рабочая встреча в нормандском формате запланирована на июль, но не уточнил с кем и когда она планировалась.

Помимо этого, украинец призвал побывать в Донбассе тех, кто "агитирует за снятие санкций" и "убедиться, сколько зла принесла людям эта война".

"Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили стать рядом с нами, чтобы возобновить право и справедливость в Европе. Но это единственный бескровный путь возобновления мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца", – увещевал лидер Незалежной.

Ну и напоследок пан Зеленский снова сел на любимого беспроигрышного конька, который давно никого никуда не везет, а именно заговорил об обмене пленными, выразив убеждение, что данный процесс, когда можно обменять даже небольшое количество заложников, мог бы свидетельствовать о желании России начать деэскалацию ситуации в Донбассе.