"Говорить нечего": в Москве ответили на претензии Зеленского на Крым

В России остудили пыл молодого политика

В Кремле отреагировали на заявление шестого президента Украины. Ранее Владимир Зеленский рассказал, с чего начнет диалог с Россией. При первой же встрече с российским коллегой он попросит вернуть бывшие территории Незалежной. Речь идет о Крыме и Донбассе.

Однако и Владимиру Путину при встрече всегда есть, что сказать, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Беседа с Зеленским не станет исключением.



"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз", – цитирует его РБК.

По словам спикера Кремля, вопрос принадлежности самопровозглашенных республик Донбасса нужно решать с их жителями.

"А по Крыму и особо говорить нечего",

– отрезал Песков.

Главы соседних и некогда дружественных государств еще не встречались. Российскую делегацию не пригласили на инаугурацию президента из мира шоу-бизнеса. Кстати, о прошлом новоявленного политика Владимир Путин напомнил, когда ему задали вопрос о его ближайшем коллеге. На политической сцене Зеленский "пока себя не проявил", заключил руководитель РФ.

Между тем чем дольше Владимир Александрович находится у власти, тем больше напоминает своего предшественника Петра Порошенко.