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"Говорить нечего": в Москве ответили на претензии Зеленского на Крым

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В России остудили пыл молодого политика

В Кремле отреагировали на заявление шестого президента Украины. Ранее Владимир Зеленский рассказал, с чего начнет диалог с Россией. При первой же встрече с российским коллегой он попросит вернуть бывшие территории Незалежной. Речь идет о Крыме и Донбассе.

Однако и Владимиру Путину при встрече всегда есть, что сказать, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Беседа с Зеленским не станет исключением. 

"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз", – цитирует его РБК.

По словам спикера Кремля, вопрос принадлежности самопровозглашенных республик Донбасса нужно решать с их жителями. 

"А по Крыму и особо говорить нечего", 

– отрезал Песков. 

Главы соседних и некогда дружественных государств еще не встречались. Российскую делегацию не пригласили на инаугурацию президента из мира шоу-бизнеса. Кстати, о прошлом новоявленного политика Владимир Путин напомнил, когда ему задали вопрос о его ближайшем коллеге. На политической сцене Зеленский "пока себя не проявил", заключил руководитель РФ.  

Между тем чем дольше Владимир Александрович находится у власти, тем больше напоминает своего предшественника Петра Порошенко. 

Ксения АНДРЕЕВА
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