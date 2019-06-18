Ассамблея боится потерять лицо

Вернуть российскую делегацию в ПАСЕ желательно, но не любой ценой. Хотя диалог с Москвой крайне необходим. С таким дуализмом борется руководство ФРГ. По словам немецкого канцлера Ангелы Меркель, в организации прилагают усилия для возвращения РФ в Парламентскую Ассамблею, но от России ждут выполнения неких условий. Об этом она заявила сегодня в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы", – цитирует ТАСС фрау Меркель.

Она уверила, что в Ассамблее предприняли различные попытки возвращения в организацию российской делегации, но процесс еще не завершен.

"Поэтому прилагаются усилия для того, чтобы Россия нашла путь в ПАСЕ, но это не может быть любой ценой. Для этого должны быть выполнены определенные условия. Как дело будет обстоять дальше, посмотрим", – подчеркнула глава немецкого правительства.

Украинский лидер Зеленский прибыл во вторник, 18 июня, в Германию после официального визита во Францию, где его накануне принимал президент Пятой Республики Эммануэль Макрон. Это его первая встреча с канцлером ФРГ, напоминает URA.RU. Ранее Зеленский и Меркель общались по телефону 24 мая.

