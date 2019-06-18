Берлин сожалеет об отсутствии прогресса в вопросе отказа Москвы от суверенной российской территории

Санкции в отношении Российской Федерации будут действовать до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, в последнее время не достигнут прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", – цитирует "Радио Свобода" главу немецкого кабмина.

В свою очередь пан Зеленский сообщил, что во время переговоров фрау Меркель выразила Киеву поддержку в вопросе территориальной целостности Незалежной и сохранения антироссийских рестрикций. По его словам, это "касается как Донбасса, так и оккупированного Крыма".





Также он призвал всех, кто призывает снять санкции в отношении РФ, посетить Донбасс, правда, не пригласил в российский черноморский регион, но раскритиковал преобразования на полуострове. Без уточнения, на какой информации им были сделаны такие выводы.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать в Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", – отчеканил экс-шоумен.

Сегодняшняя встреча Зеленского с Меркель ознаменовалась неприятным происшествием. Немецкого канцлера в присутствии украинского лидера внезапно стало трясти. Несколько раз она пыталась унять активную дрожь, пронзившую все ее тело, сжимая руки. На брифинге обеспокоенные журналисты, спросили 64-летнего политика, как она себя чувствует. Фрау Меркель ответила, что ей пришлось выпить три стакана воды, и теперь она в порядке.

Тут на мове встрял пан Зеленский, отмечает "Пятый канал", под растерянную улыбку канцлера.

"Я стоял рядом с ней, и поверьте мне – она была в полной безопасности", – констатировал украинец победоносно. Чего не скажешь, если внимательно пересмотреть видеокадры неприятного момента. Почему-то вспоминаются бесконечные падучие, которые случались во времена президентства Петра Порошенко.

