Украинская сторона судорожно ищет ходы обеспечить свои ГТС и ПГХ российским топливом

В случае, если Киев и Москва не смогут договориться о продолжении транзита российского газа через территорию Незалежной после 2019 г., у "Нафтогаза" созрело предложение к "Газпрому" заключить контракт на "своп" сырья на границе. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

""Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина – РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина – ЕС", – написал пан Витренко в Facebook.

По задумке руководства "Нафтогаза", передачу топлива будут подтверждать смежные операторы в Словакии, Венгрии, Польше и Румынии.





"То есть они потом будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за газ уже в их системах", – объяснил план "Б" украинец.

"Такие контракты на "своп" газа являются относительно привычными для европейского рынка (возможно, и для "Газпрома"). То есть, такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на "своп" газа и на услуги по транспортировке газа", – отметил пан Витренко.

Он добавил, что начальник юридического департамента российского монополиста Сергей Кузнец ранее сегодня сообщил, что "Газпром" не видит в настоящий момент возможности заключить транзитный контракт с "Нафтогазом" после 2019-го на европейских условиях из-за неготовности Киева.

"Такой контракт (на "своп") является относительно простым, он не является предметом регулирования с украинской стороны, никто никому не должен платить деньги за мощности и тому подобное, и поэтому у "Газпрома" нет оснований отказываться от его подписания. Таким образом наш запасной вариант позволяет достичь по сути такого же результата, но при этом "Газпром" лишается указанных господином Кузнецом аргументов для отказа от транзита через Украину", – констатировал представитель "Нафтогаза".

Напомним, действующий контракт на транспортировку голубого топлива из России через территорию Незалежной истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года РФ планирует запустить два газопровода - "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Оба идут в обход Украины.

