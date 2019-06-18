Из-за мертвого Захарченко разгорелся новый скандал

Российскую звезду затравили за дань памяти главе ДНР

Юлия Чичерина выпустила новую композицию под названием "Его оплот", которую посвятила погибшему в результате теракта Александру Захарченко. Однако песня российской артистки не всем интернет-пользователям пришлась по душе.

Чичерина пожаловалась в Instagram, что ее затравили. Недруги добились блокировки ее страницы в Facebook. Звезда добавила, что недоброжелатели "лгут и обсуждают ее внешность", а такое поведение не совсем европейское. Певица намекнула, что злопыхатели родом с Украины. "Стукачи", как сообщила Чичерина, обратились в правоохранительные органы с жалобой.

"Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют-террористка ли я или экстремистка?"

– добавила знаменитость.

Она считает, что ее обидчики – родственники тех людей, которые делали доносы на своих соотечественников во времена сталинских репрессий. Чичерина уверена, что "продажные люди" ненавидят платить, поэтому таких злопыхателей необходимо штрафовать.

Агентство "ФедералПресс" отметило, что подписчики встали на строну Юлии в комментариях к посту и пожелали ей сил и терпения.

Как напоминают РИА Новости, Чичерина поддерживает самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, где часто выступает. СБУ возбудило против артистки уголовное дело о "посягательстве на целостность государства", объявив ее в розыск.

Захарченко стал жертвой теракта в кафе "Сепар" 31 августа 2018-го. Правоохранители Донбасса, по словам анонимного источника, считают, что в его смерти виноваты сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки (ДКР) Службы безопасности Украины (СБУ).