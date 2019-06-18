В Республике назвали геноцидом регулярные обстрелы со стороны ВСУ

Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк. Об этом полковник сообщил в эфире программы "60 минут" на телеканале "России 1". Причем представитель народной республики появился в студии лично.

Обсуждалась поездка пана Зеленского накануне в Париж и его скандальное заявление на брифинге, где он, прервав на полуслове французского коллегу Эммануэля Макрона, твердо сказал, что Киев не намерен напрямую вести переговоры с Донецком и Луганском о решении внутриукраинского вооруженного конфликта. Также сегодня, но уже в Берлине, президент Незалежной назвал Крым в составе России "военным лагерем", а агитирующих за снятие антироссийских санкций западных политиков пригласил в Донбасс.

Вот на это Басурин живо откликнулся.





"Welcome! Мы реально можем гарантировать безопасность, он зря иронизирует", – сказал замкомандующего ДНР, и твердо обещал ведущей программы Ольге Скабеевой обеспечить охрану пану Зеленскому.

Также Басурин упрекнул нового главу украинского государства в том, что тот озабочен судьбой военнослужащих ВСУ больше, чем жизнями гражданского населения в Донбассе.

"Он не лидер своего государства. Он не думает о своих гражданах. Он думает о моряках, которые не сидят под бомбежками... А у нас страдают дети, которые находят боеприпасы. Это происходит каждый день. Почему он не говорит про это? Если он, как лидер государства, говорит, что Донбасс – это территория Украины, так сделай хоть что-то!" – призвал главу Незалежной Басурин.



На вчерашний спич Зеленского о нежелании говорить с представителями ДНР и ЛНР очень бурно отреагировали в партии "Опозиционная платформа – За жизнь". Сегодня сопредседатель политсилы Вадим Рабинович заметил, что после таких слов президента "дорога к миру" на Востоке страны закрыта.

"Так не делают мирные переговоры, так не делают компромисс, шаг назад, так делают популистские заявления перед выборами. Ну, дорогие друзья, тогда, чтобы вы правильно понимали все для себя: можно голосовать за все, что хочешь", – цитирует "112" оппозиционера.

Ранее, напомним, во время своей рабочей поездки в Донецкую область, а именно в Мариуполь озаботился функционированием малого и среднего бизнеса. Как пишет "Свободная пресса", пан Зеленский назвал его "кровью для организма страны" и обещал "серьезные" западные инвестиции в инфраструктуру Донбасса.

