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Пятая попытка: Порошенко обвиняют в фальсификации документов

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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На экс-президента завели новое уголовное дело

На Украине назревает политический скандал. В его центре оказался бывший президент страны Петр Порошенко. На экс-главу завели пятое уголовное дело, фигурантом которого также является спикер Верховной рады Андрей Парубий. По версии следствия, они сфальсифицировали документы на тот момент не существующей коалиции "Европейская Украина". Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.

"Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия",

оповестил Портнов подписчиков своего Telegram-канале, приложив копию соответствующего постановления.

Политиков обвиняют в незаконном назначении украинского правительства в 2016 году, передает НСН. Кроме того, их подозревают в жульничестве при формировании депутатских фракций. 

Отсюда следует, что премьер был выбран незаконно, что, по сути, является захватом власти, в чем, к слову, экс-президента обвиняли ранее. Также это подходит под статью о насильственном свержении конституционного строя. Однако ни Порошенко, ни Парубий еще не были вызваны для дачи показаний. 

На прошлой неделе в Незалежной признали, что конфетный магнат превысил полномочия и нарушил Конституцию, напоминает "Свободная пресса".  

Впрочем, весть о том, что Порошенко могут упечь за решетку появилась давно

Ксения АНДРЕЕВА
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