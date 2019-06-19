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Керченский пролив обмелел из-за Крымского моста

Фото: most.life
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Акватория превращается в болото

Переправа через Керченский пролив вызвала необратимые негативные последствия для данной территории. Об этом заявил эксперт Юрий Медовар, называющий себя российским гидрогеологом.

"В Керченском проливе будет болото", – сообщил он в интервью "Обозревателю".

Он пояснил, что при возведении Крымского моста были построены две дамбы – "слева и справа". Теперь водообмен между Черным и Азовским морями нарушен, и возникли проблемы.

Фото: most.life

"Идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов", - указал Медовар.

По его мнению, мост надо срочно " разбирать к чертовой матери". "Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен", – подчеркнул эксперт.

Ранее Медовар доказывал, что проект не сможет состояться из-за плохих геологических условий, а позже предсказал, что мост сам рухнет из-за извержения грязевого вулкана.

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Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
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