Керченский пролив обмелел из-за Крымского моста

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Переправа через Керченский пролив вызвала необратимые негативные последствия для данной территории. Об этом заявил эксперт Юрий Медовар, называющий себя российским гидрогеологом.
"В Керченском проливе будет болото", – сообщил он в интервью "Обозревателю".
Он пояснил, что при возведении Крымского моста были построены две дамбы – "слева и справа". Теперь водообмен между Черным и Азовским морями нарушен, и возникли проблемы.
"Идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов", - указал Медовар.
По его мнению, мост надо срочно " разбирать к чертовой матери". "Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен", – подчеркнул эксперт.
Ранее Медовар доказывал, что проект не сможет состояться из-за плохих геологических условий, а позже предсказал, что мост сам рухнет из-за извержения грязевого вулкана.
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