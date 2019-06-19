В Генштабе ВСУ опасаются наступления русских на Киев

Украина разглядела десятки тысяч военных РФ у своих границ

В Генштабе ВСУ заявили о многотысячной группировке российских военных у украинских границ. При этом, как заявил начальник управления верификации Генштаба ВС Украины Андрей Гудзь, часть военнослужащих из РФ дислоцируются на территории ДНР и ЛНР.

"Общее количество личного состава, который Россия держит вдоль государственной границы Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму, составляет около 82 тысяч военнослужащих", – цитирует Гудзя "Интерфакс-Украина".

По данным американской разведки, которые преимущественно основываются на снимках с беспилотников RQ-4, в Крыму на данный момент находится более 30 тыс. российских военнослужащих, причем боевой радиус авиации охватывает всю территорию Украины.

Стоит отметить, что о тысячах российских военных у украинских границ в Генштабе ВСУ заявляли и раньше. В Ростовской области и в Крыму, действительно сосредоточены крупные боевые подразделения с авиацией, средствами ПВО и бронетехникой. Но по заявлениям российской стороны, все военные находятся на территории РФ, на что имеют полное право.