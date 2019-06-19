Украинцы молились во время приступа Меркель

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Плохое самочувствие не помешало главе правительства Германии Ангеле Меркель провести конструктивные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это признал посол Незалежной в Берлине Андрей Мельник.
По его словам, сначала состояние канцлера было столь плохим, что надеяться оставалось лишь на Божью помощь:
"Сначала я не поверил своим глазам, думал, это только ветер. Потом молился и просил Бога, чтобы госпоже канцлер как можно быстрее стало лучше, – сообщил Мельник в Twitter. – Благодаря Всевышнему, уже через короткое время она была в форме и как всегда суверенно провела переговоры с президентом Зеленским", – добавил дипломат.
Во вторник, 18 июня, во время встречи Меркель с Зеленским канцлер почувствовала себя плохо. Ее начало неконтролируемо трясти. Однако она мужественно достояла до конца церемонии звучания гимнов ФРГ и Украины и только потом вернулась с улицы в прохладное помещение, где выпила три стакана воды.
По данным Bild, аналогичный приступ случился у Меркель в 2017 г. в Мехико. Тогда инцидент тоже объяснили обезвоживанием.
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