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Украинцы молились во время приступа Меркель

Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Опубликованы новые подробности о странной дрожи канцлера при встрече с Зеленским

Плохое самочувствие не помешало главе правительства Германии Ангеле Меркель провести конструктивные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это признал посол Незалежной в Берлине Андрей Мельник.

По его словам, сначала состояние канцлера было столь плохим, что надеяться оставалось лишь на Божью помощь:

"Сначала я не поверил своим глазам, думал, это только ветер. Потом молился и просил Бога, чтобы госпоже канцлер как можно быстрее стало лучше, – сообщил Мельник в Twitter. – Благодаря Всевышнему, уже через короткое время она была в форме и как всегда суверенно провела переговоры с президентом Зеленским", – добавил дипломат.

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Во вторник, 18 июня, во время встречи Меркель с Зеленским канцлер почувствовала себя плохо. Ее начало неконтролируемо трясти. Однако она мужественно достояла до конца церемонии звучания гимнов ФРГ и Украины и только потом вернулась с улицы в прохладное помещение, где выпила три стакана воды.

По данным Bild, аналогичный приступ случился у Меркель в 2017 г. в Мехико. Тогда инцидент тоже объяснили обезвоживанием.

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Николай ВИКТОРОВ
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