За гранью: голая Меркель взобралась на медведя

Шокирующую картину нашли в ФРГ

Немецкая художница с русскими корнями Екатерина Морэ решила сделать подарок канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Морэ изобразила политика на картине полностью обнаженной. При этом голая Ангела сидит верхом на красном медведе.

"Я хотела подчеркнуть чувственность Ангелы Меркель. Потому что она не только политик, но и женщина",

– цитирует художницу издание Bild.

Екатерина отметила символизм в картине. По ее словам, медведь олицетворяет Россию. Немка добавила, что скоро передаст полотно в канцелярию Меркель. Однако, если она не примет подарок, то Морэ намерена отдать его президенту РФ Владимиру Путину.