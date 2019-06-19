ВСУ нарушили Минские соглашения перед переговорами с США

Зарубежное турне Зеленского не стало поводом для мира в Донбассе

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе в среду, 19 июня.

Украинские силовики и раньше не придерживались договоренности и перемирии, но в последнее время усилили атаки. Так, в ночь на среду только по Донецку было выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм. Хотя применение подобных артиллерийских установок и минометов запрещено Минскими соглашениями, подчеркивают в ДНР.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский побывал в Германии и Франции. В числе прочих вопросов он обсуждал ситуацию в Донбассе. Вот только идею прямых переговоров с лидерами самопровозглашенных республик, предусмотренных Минскими соглашениями, он категорически отверг.

Теперь Зеленский готовится к визиту в США. По словам спецпредставителя Вашингтона по вопросам Украины Курта Волкера, нового лидера Незалежной ждут в Белом доме, пишет "Царьград". Впрочем, сроки еще не определены, и что к тому времени может остаться от Донбасса, если ВСУ будут продолжать в том же духе, большой вопрос.

Ранее в Киеве признали, что мирное население Донбасса продолжает погибать от действий украинских силовиков.