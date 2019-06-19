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Депутат Верховной рады погиб в Киеве

Фото: www.globallookpress.com
Рядом с телом обнаружен пистолет

Украинский парламентарий от фракции "Народный фронт", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук найден мертвым в среду, 19 июля, в столице Незалежной. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фото: commons.wikimedia.org/NEWS UTR

По данным издания, рядом с телом находился наградной пистолет нардепа. По предварительной версии, Тымчук мог погибнуть из-за несоблюдения техники безопасности во время чистки оружия.




Николай ВИКТОРОВ
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