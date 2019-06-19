Рядом с телом обнаружен пистолет

Украинский парламентарий от фракции "Народный фронт", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук найден мертвым в среду, 19 июля, в столице Незалежной. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным издания, рядом с телом находился наградной пистолет нардепа. По предварительной версии, Тымчук мог погибнуть из-за несоблюдения техники безопасности во время чистки оружия.











