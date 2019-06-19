Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Блокада Крыма повредила Украине

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеДайте сигнал: от России потребовали изменить ситуацию с украинскими моряками
Неразумные решения Киева обернулись экономическими и экологическими проблемами Незалежной

Водная блокада Крыма нанесла удар не только по жителям полуострова, но и населению Украины. Сейчас это настолько очевидно, что даже украинские эксперты вынуждены признавать – антироссийские шаги Киева привели Незалежную к негативным последствиям.

"Нынешний премьер-министр Украины Гройсман заявил, что введенная в 2017 г. транспортная блокада Донбасса негативно повлияла на курс гривны и торговый баланс страны, привела к росту цен на уголь и, как следствие, тарифов на ЖКХ. Теперь на жителях Украины может сказаться и блокада Крыма", – отметили в МИД РФ.

В 2014 г. киевские власти, пытаясь наказать крымчан за решение воссоединиться с Россией, перекрыли Северо-Крымский канал. Полуостров лишился ¾ потребляемой пресной воды и в первое время испытывал серьезные трудности. Но за 5 лет ситуация изменилась к лучшему.

Фото: www.globallookpress.com

Сейчас в регионе действуют 23 водохранилища, которые заполнены и позволят спокойно пережить лето и осень, рассказал в среду, 19 июня, гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"Никаких тревог, никаких опасений, что что-то может закончиться до 31 декабря 2019 года, не существует. А там начнутся дожди, новые притоки", – цитирует чиновника "ФедералПресс".

Для обеспечения нужд полуострова пресной водой сейчас бурятся новые артезианские скважины, организуется переброска воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма, реконструируется Межгорное водохранилище.

Между тем излишки воды в украинском Северо-Крымском канале затапливают приграничные с Крымом районы Незалежной. Происходит заболачивание местности, размывается канализация. На переоборудование водосистемы Украине нужно много денег. А их нет, ведь страна, перекрыв канал, лишилась и дополнительной статьи доходов - платы за пресную воду, которую регулярно могла бы перечислять Россия.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Расправа под Крымским мостом попала на видео

Зрелище заворожило россиян

Для успокоения Зеленского: в словах Меркель о возвращении России в ПАСЕ заметили странность

Политик выдвинула ряд требований для Москвы, что противоречит правилам организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей