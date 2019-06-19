Неразумные решения Киева обернулись экономическими и экологическими проблемами Незалежной

Водная блокада Крыма нанесла удар не только по жителям полуострова, но и населению Украины. Сейчас это настолько очевидно, что даже украинские эксперты вынуждены признавать – антироссийские шаги Киева привели Незалежную к негативным последствиям.

"Нынешний премьер-министр Украины Гройсман заявил, что введенная в 2017 г. транспортная блокада Донбасса негативно повлияла на курс гривны и торговый баланс страны, привела к росту цен на уголь и, как следствие, тарифов на ЖКХ. Теперь на жителях Украины может сказаться и блокада Крыма", – отметили в МИД РФ.

В 2014 г. киевские власти, пытаясь наказать крымчан за решение воссоединиться с Россией, перекрыли Северо-Крымский канал. Полуостров лишился ¾ потребляемой пресной воды и в первое время испытывал серьезные трудности. Но за 5 лет ситуация изменилась к лучшему.

Сейчас в регионе действуют 23 водохранилища, которые заполнены и позволят спокойно пережить лето и осень, рассказал в среду, 19 июня, гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"Никаких тревог, никаких опасений, что что-то может закончиться до 31 декабря 2019 года, не существует. А там начнутся дожди, новые притоки", – цитирует чиновника "ФедералПресс".

Для обеспечения нужд полуострова пресной водой сейчас бурятся новые артезианские скважины, организуется переброска воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма, реконструируется Межгорное водохранилище.

Между тем излишки воды в украинском Северо-Крымском канале затапливают приграничные с Крымом районы Незалежной. Происходит заболачивание местности, размывается канализация. На переоборудование водосистемы Украине нужно много денег. А их нет, ведь страна, перекрыв канал, лишилась и дополнительной статьи доходов - платы за пресную воду, которую регулярно могла бы перечислять Россия.