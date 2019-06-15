Незалежная потеряла часть бюджета

Киев, перестав поставлять воду в Крым, обрек свой народ на нищету. Ведь полуостров платил Украине за живительную влагу. В результате, по словам вице-спикера крымского парламента Эдипа Гафарова, Незалежная создала проблемы на своей территории тоже.

Политик отметил, что водная блокада Украины сильно ударила по сельскому хозяйству Крыма после его воссоединения с Россией в 2014-м. Однако жители полуострова быстро перестроились и устранили все проблемы, например, "перейдя на капельное орошение и менее водозатратные сельскохозяйственные культуры".

При этом Киев лишил себя регулярного источника дохода, который пополнял бюджет страны. Ведь Крым не отказывался платить.

"Даже во времена, когда Крым находился под юрисдикцией Украины, мы платили за эту воду. А сегодня они теряют огромные средства",

– подчеркнул Гафаров в разговоре с журналистами РИА Новостей.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что ситуация с водой в Крыму совсем скоро приведет к беде. А Херсонской области, по его словам, и вовсе грозят эпидемии и экологическая катастрофа.

Однако в Крыму уже сообщили, что не хотят брать загрязненную украинскую воду, из-за которой в свое время наблюдался рост онкологических заболеваний среди жителей полуострова.