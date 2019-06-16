"Еще Харьков и Одессу отдадут": раскопавших пророчество о Крыме украинцев засмеяли

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Возвращение полуострова в состав нашей страны не дает покоя соседям.
Доходит до абсурда – украинцы сочиняют байки про Крымский мост и лишения, которые терпят местные жители. Теперь же блогер Татьяна Микитенко вдруг вспомнила о знаменитом дуэте "Академия", где участвовали Лолита Милявская и Александр Цекало. Она раскопала номер звезд из новогодней программы еще от 1999 года. Цекало тогда пошутил, что Незалежная отдаст России Крым и еще будет "приставать, чтоб Карпаты забрали". В выступлении Микитенко увидела подтверждение планов "распилить" Украину.
Лолита на заявление блогера отреагировала с присущим ей юмором.
"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка",
– заявила она в беседе с "Комсомольской правдой".
В Сети блогера подняли на смех. Пользователи в шутку предсказали дальнейший "развал" Украины.
"Я тоже как Нострадамус предскажу,через 20 лет Украина отдаст Харьков и Одессу", – написал один из них.
Напомним, Милявской въезд в Незалежную запрещен из-за посещений Крыма. Ранее она рассказала, что нашла способ насолить киевским властями вернуться туда – певица завещала себя кремировать, а часть праха развеять на Украине.
"Я хоть так на Украине буду. И с этим ни один Ляшко или как их (зовут) таких красавцев ничего не сделают",
– отметила она.
США защитят Европу от российской "агрессии"
Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной