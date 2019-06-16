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"Еще Харьков и Одессу отдадут": раскопавших пророчество о Крыме украинцев засмеяли

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
"Коварные" планы России в Незалежной раскрыли с помощью шутки двадцатилетней давности

Возвращение полуострова в состав нашей страны не дает покоя соседям.

Доходит до абсурда – украинцы сочиняют байки про Крымский мост и лишения, которые терпят местные жители. Теперь же блогер Татьяна Микитенко вдруг вспомнила о знаменитом дуэте "Академия", где участвовали Лолита Милявская и Александр Цекало. Она раскопала номер звезд из новогодней программы еще от 1999 года. Цекало тогда пошутил, что Незалежная отдаст России Крым и еще будет "приставать, чтоб Карпаты забрали". В выступлении Микитенко увидела подтверждение планов "распилить" Украину.

Лолита на заявление блогера отреагировала с присущим ей юмором.

"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка",

заявила она в беседе с "Комсомольской правдой".

В Сети блогера подняли на смех. Пользователи в шутку предсказали дальнейший "развал" Украины.

"Я тоже как Нострадамус предскажу,через 20 лет Украина отдаст Харьков и Одессу", – написал один из них.

Напомним, Милявской въезд в Незалежную запрещен из-за посещений Крыма. Ранее она рассказала, что нашла способ насолить киевским властями вернуться туда – певица завещала себя кремировать, а часть праха развеять на Украине.

"Я хоть так на Украине буду. И с этим ни один Ляшко или как их (зовут) таких красавцев ничего не сделают",

– отметила она.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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