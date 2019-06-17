Украинцы побежали за российскими паспортами

Бывшие жители Крыма решили поменять гражданство

Украинцы, сбежавшие с полуострова в 2014 году, попросились обратно и подали заявление на получение гражданства России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

"На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек",

– приводит сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что решение по выдаче документов примут в течение 3 месяцев. При этом бывшим крымчанам еще ни разу не выдавали паспорта РФ.

В пятницу, 14 июня, 34 жителя ДНР отправились в Ростовскую область за новыми российскими паспортами. Новые россияне признались, что только теперь они чувствуют себя в полной безопасности, потому что Россия – это страна, которая может защитить своих граждан.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР 24 апреля.