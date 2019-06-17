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Известный блогер продолжает утверждать на своей странице в Twitter, что ситуация в Крыму оставлять желать лучшего. На этот раз автор аккаунта RoksolanaToday&Крым заявила, что на курортах полуострова практически нет отдыхающих.
Блогер опубликовала несколько фото, которые, как всегда, непонятно где и когда сделаны. Под одним из кадров пустующего пляжа автор написала "Арабатская стрелка с нехорошей ее стороны красота... никого".
Арабатская стрелка— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 17 июня 2019 г.
с нехорошей ее стороны красота...
никого pic.twitter.com/kQ0UOYsw83
Блогер также язвительно отмечает, что на Рыбачьем она гуляла "в тесноте с обидой". На снимках, впрочем, видны отдыхающие. По мнению же автора, несмотря на сезон отпусков, на пляжах слишком мало людей.
Рыбачье еще— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 17 июня 2019 г.
Сегодня
гуляем пятый выходной
в тесноте да...
просто в тесноте
с обидой🙄 pic.twitter.com/JxmmAfb2vJ
Более того, она выложила фото, на котором изображено нечто, напоминающее мертвую рыбу.
"п. Морское Судак. Не то что бы – вообще никого...", – саркастически заметила блогер.
п.Морское— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 16 июня 2019 г.
Судак
Не то что бы вообще никого... pic.twitter.com/ZXAb9qh5Bh
Впрочем, "рыба" не выглядит натуральной. В комментариях к посту подписчики также отметили, что не распознали "зверя". Вполне возможно, "рыбу" просто добавили на кадр с помощью фотошопа.
Однако одиозные украинские издания подхватили эти сообщения и принялись писать, что в Крыму пустуют пляжи. А "Обозреватель" и вовсе акцентировал внимание читателей на мертвом обитателе моря.
При этом власти Крыма совсем недавно говорили о том, что всего за пять месяцев 2019-го полуостров посетили больше миллиона туристов.
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