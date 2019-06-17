Украинцы вновь пытаются выдать желаемое за действительное

Известный блогер продолжает утверждать на своей странице в Twitter, что ситуация в Крыму оставлять желать лучшего. На этот раз автор аккаунта RoksolanaToday&Крым заявила, что на курортах полуострова практически нет отдыхающих.

Блогер опубликовала несколько фото, которые, как всегда, непонятно где и когда сделаны. Под одним из кадров пустующего пляжа автор написала "Арабатская стрелка с нехорошей ее стороны красота... никого".

Арабатская стрелка

с нехорошей ее стороны красота...

никого pic.twitter.com/kQ0UOYsw83 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 17 июня 2019 г.

Блогер также язвительно отмечает, что на Рыбачьем она гуляла "в тесноте с обидой". На снимках, впрочем, видны отдыхающие. По мнению же автора, несмотря на сезон отпусков, на пляжах слишком мало людей.

Рыбачье еще

Сегодня

гуляем пятый выходной

в тесноте да...

просто в тесноте

с обидой🙄 pic.twitter.com/JxmmAfb2vJ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 17 июня 2019 г.

Более того, она выложила фото, на котором изображено нечто, напоминающее мертвую рыбу.

"п. Морское Судак. Не то что бы – вообще никого...", – саркастически заметила блогер.

п.Морское

Судак

Не то что бы вообще никого... pic.twitter.com/ZXAb9qh5Bh — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 16 июня 2019 г.

Впрочем, "рыба" не выглядит натуральной. В комментариях к посту подписчики также отметили, что не распознали "зверя". Вполне возможно, "рыбу" просто добавили на кадр с помощью фотошопа.

Однако одиозные украинские издания подхватили эти сообщения и принялись писать, что в Крыму пустуют пляжи. А "Обозреватель" и вовсе акцентировал внимание читателей на мертвом обитателе моря.

При этом власти Крыма совсем недавно говорили о том, что всего за пять месяцев 2019-го полуостров посетили больше миллиона туристов.