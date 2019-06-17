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Ситуация на грани: пляжи Крыма пустуют в разгар сезона

Фото: www.globallookpress.com
Украинцы вновь пытаются выдать желаемое за действительное

Известный блогер продолжает утверждать на своей странице в Twitter, что ситуация в Крыму оставлять желать лучшего. На этот раз автор аккаунта RoksolanaToday&Крым заявила, что на курортах полуострова практически нет отдыхающих.

Блогер опубликовала несколько фото, которые, как всегда, непонятно где и когда сделаны. Под одним из кадров пустующего пляжа автор написала "Арабатская стрелка с нехорошей ее стороны красота... никого".

Блогер также язвительно отмечает, что на Рыбачьем она гуляла "в тесноте с обидой". На снимках, впрочем, видны отдыхающие. По мнению же автора, несмотря на сезон отпусков, на пляжах слишком мало людей.

Более того, она выложила фото, на котором изображено нечто, напоминающее мертвую рыбу.

"п. Морское Судак. Не то что бы – вообще никого...", – саркастически заметила блогер.

Впрочем, "рыба" не выглядит натуральной. В комментариях к посту подписчики также отметили, что не распознали "зверя". Вполне возможно, "рыбу" просто добавили на кадр с помощью фотошопа.

Однако одиозные украинские издания подхватили эти сообщения и принялись писать, что в Крыму пустуют пляжи. А "Обозреватель" и вовсе акцентировал внимание читателей на мертвом обитателе моря.

При этом власти Крыма совсем недавно говорили о том, что всего за пять месяцев 2019-го полуостров посетили больше миллиона туристов. 

Полина ИВАНОВА
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