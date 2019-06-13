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Красоты исчезают: на Крым обрушилась новая беда

Фото: www.globallookpress.com
Полуостров испытывает проблемы с водой, уверены украинцы

Известная своими сомнительными заявлениями о проблемах в Крыму блогер RoksolanaToday&Крым сообщила о новой "катастрофе" в регионе. По ее словам, один из водоемов около Севастополя высох.

"Как прекрасно при гавани заколосилось озеро Новое в Байдарской долине!"

– подписала фото автор в Twitter.

Украинские СМИ подхватили это сообщение и принялись пугать народ тем, что подобная "проблема" есть и в других местах. Так, по словам украинских журналистов, пустеют, например, водоемы около сел Орлиное и Кизиловое.

К слову, в апреле люди принялись жаловаться, что под Севастополем в Байдарской долине пропало одно из озер. Однако тогда местные власти сообщили порталу ForPost, что сброс воды произвели специально, чтобы во время паводков из-за проблем с дамбой не произошло никакого форс-мажора.

Воду обещали вернуть, как только будет можно. Возможно, то же самое, если кадры блогера настоящие, а не отредактированные в фотошопе, случилось и с озером Новое. Ведь в начале июня Севастополь затопило из-за ливней.

Впрочем, учитывая, что предыдущие посты блогера не отличались правдоподобностью, делать какие-либо выводы рано. Так, она переживала из-за того, что у местных жителей "украли" Марсианское озеро в Бахчисарайском районе, хотя его решили просто "окультурить". А еще автор "сенсаций" уверяла, что курорты полуострова оставляют желать лучшего, а по Крымскому мосту не ездят автомобилисты.  

Полина ИВАНОВА
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