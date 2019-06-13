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Десять лет максимум: определена самая главная опасность для Крымского моста

Фото: most.life
Подобные катастрофы часто происходят в Азовском море

Украинцы опять распространяют информацию о том, что Крымский мост построили в опасном месте. Так, согласно новой версии гидрогеолога Юрия Медовара, объект разрушится из-за извержения грязевого вулкана.

Эксперт заявил, что к такому выводу недавно пришли два геолога из Южного федерального университета Ростовской области, которые долго исследовали этот регион. По словам Медовара, последний раз, когда произошло извержение подобного вулкана в Азовском море, глиняный массив поднялся вверх над поверхностью воды на 2 метра. Такие природные явления якобы естественны для Черного и Азовских морей.

Несмотря на то что опасная гора находится на глубине в несколько километров, извержение, как считает Медовар, снесет опоры переправы.

"Там колоссальное давление. Представьте себе, что такое извержение вулкана. В данном случае – извержение брекчией",

цитирует гидрогеолога издание "Обозреватель".

Медовар, кажется, запутался в собственных байках, его предыдущая версия гласила, что вулкан обнаружили еще в 1970-х, а извергается он раз в 80 лет. Гидрогеолог уже предсказывал "шатающемуся" Крымскому мосту разрушения из-за плохо установленных опор, а Керченскому проливу – превращение в болото. Правда, пока теории эксперта так и не подтвердились.

Медовар не единственный "специалист" по переправе. На Украине утверждали, что объект пойдет ко дну еще зимой, но он до сих пор стоит. 

Фоторепортаж
Роковую проблему Крымского моста показали на фото
2018. Фото: most.life 2019. Фото: most.life 2019. Фото: most.life
2019. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2017. Фото: most.life +3
Полина ИВАНОВА
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