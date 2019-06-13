Десять лет максимум: определена самая главная опасность для Крымского моста

Подобные катастрофы часто происходят в Азовском море

Украинцы опять распространяют информацию о том, что Крымский мост построили в опасном месте. Так, согласно новой версии гидрогеолога Юрия Медовара, объект разрушится из-за извержения грязевого вулкана.

Эксперт заявил, что к такому выводу недавно пришли два геолога из Южного федерального университета Ростовской области, которые долго исследовали этот регион. По словам Медовара, последний раз, когда произошло извержение подобного вулкана в Азовском море, глиняный массив поднялся вверх над поверхностью воды на 2 метра. Такие природные явления якобы естественны для Черного и Азовских морей.

Несмотря на то что опасная гора находится на глубине в несколько километров, извержение, как считает Медовар, снесет опоры переправы.

"Там колоссальное давление. Представьте себе, что такое извержение вулкана. В данном случае – извержение брекчией",

– цитирует гидрогеолога издание "Обозреватель".

Медовар, кажется, запутался в собственных байках, его предыдущая версия гласила, что вулкан обнаружили еще в 1970-х, а извергается он раз в 80 лет. Гидрогеолог уже предсказывал "шатающемуся" Крымскому мосту разрушения из-за плохо установленных опор, а Керченскому проливу – превращение в болото. Правда, пока теории эксперта так и не подтвердились.

Медовар не единственный "специалист" по переправе. На Украине утверждали, что объект пойдет ко дну еще зимой, но он до сих пор стоит.