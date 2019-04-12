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Крымский мост обрушат поезда

Фото: most.life
Переправа не устоит под многотонными составами

Крымский мост построен в настоящем "геологическом аду", коим является Керченский пролив. Пока что опоры моста удерживают нагрузку автомобильной дороги, но что произойдет после открытия железнодорожного сообщения – большой вопрос. Пугающую картину на радость украинским СМИ нарисовал небезызвестный старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

В беседе с украинским изданием "Апостроф" Медовар катком "проехался" по Крымскому мосту, перечислив всего его проблемы, уделив особое внимание его устойчивости. По его словам, чтобы окончательно убедиться в том, что мост не рухнет, нужно дождаться запуска движения по железной дороге. Но эта перспектива вызывает серьезные опасения у эксперта.

"Там будут колоссальные нагрузки за счет составов. Не будет же один паровоз кататься с одним вагоном. А груженый вагон весит около ста тонн. А составы у нас ходят по 60 вагонов, плюс пара локомотивов. Выходит, 6 тысяч тонн проедет туда и обратно, тогда и посмотрим, какие будут нагрузки, и как будут держаться сваи в полутвердых, обводненных, четвертичных, миоценовых современных глинах",

– сказал Медовар.

Он уверен, что дело обстоит серьезное, и власти явно "что-то знают", чего не знает больше никто. На это якобы указывает тот факт, что движение по Крымскому мосту открывали поэтапно – сначала для легковых, потом для грузовых автомобилей, и только после этого спустя некоторое время планируется запуск поездов.

"Там же система датчиков стоит, и они смотрят, какие идут просадки. Мы этой информацией не владеем", – отметил Медовар.

Проблема опор переправы заключается в том, что они-то и являются слабым местом, и укрепить их никак нельзя. Установить дополнительные значит "убить" судоходство в Керченском проливе. А если стягивать их, заливая бетоном, то можно увеличить их вес, что приведет к просадке.

Стоит отметить, что Медовар не раз и не два высказывал мнение о том, что Крымский мост обязательно рухнет. При этом он приводил самые разные версии, почему он должен рухнуть, словно тыкая пальцем в небо. Также он ссылался на советские нормы строительства, по которым строить арочные мосты сейсмических районах, к которому относится Керченский пролив, было нельзя. Таким образом, "эксперт" расписался в том, что не имеет представления о технологиях, которые применялись при возведении Крымского моста

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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