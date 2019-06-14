Украинцы онемели после вестей с Крымского моста

В Незалежной не хотят говорить об успехах соседей

Рабочие соединили первый железнодорожный путь на Крымском мосту. Рельсы сомкнули по направлению с полуострова на материк. Об этом сообщила пресс-служба переправы. А вот украинские СМИ, привыкшие распространять только байки о переправе, не спешат освещать эту важную новость.

Лишь одиозный портал "Обозреватель", не раз писавший о том, что Крымский мост вот-вот рухнет, решил дать небольшую заметку об этом событии. Украинские журналисты ядовито отметили, что "таким образом, Российская Федерация присоединила аннексированный Крым к своей железнодорожной сети".

Другие же СМИ Украины на момент выхода этого материала не рискнули сообщить своим читателям, что первый ж/д путь на Крымском мосту готов. Им, похоже, больше интересны сомнительные заявления "экспертов" о том, что переправу якобы построили на опасном участке, а не успехи рабочих, которые возвели самый длинный мост в Европе.

Две бригады прокладывали пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал на колее длиной 19 км, двигаясь с двух берегов на встречу друг другу.

"На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев – "Тамань" и "Керчь", –

говорится в сообщении.

Видео исторического момента выложил в свой telegram-канал "Крыминформ".

По первому пути будут возить грузы, чтобы удобнее было строить второй, а также подходы к железной дороге со стороны Крыма. Дорога, которая свяжет мост с ж/д сетью полуострова, будет длиной 18 км, сообщает "Комсомольская правда".

Как рассказал председатель совета директоров компании — генподрядчика строительства "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг, в ближайшее время второй путь также соединят и начнут обустраивать всем необходимым для начала перевозок. Ведь строительство идет с опережением. Рабочим надо проложить еще 7 км рельсошпальной решетки.

Вскоре появится и новая станция "Керчь-Южная" с постом электрической централизации и блокировки, парком путей для поездов и вокзалом. Пассажирские поезда поедут по Крымскому мосту уже в декабре 2019-го.