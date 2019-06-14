В Незалежной не контролируют качество важного ресурса

В Крыму заявили, что не нуждаются в днепровской воде. По словам главы регионального парламента Владимира Константинова, украинская живительная влага вызывает сомнение в своей безопасности.

Как рассказал политик, вода из Незалежной настолько загрязненная, что способствовала росту онкологических заболеваний на полуострове.

"Что там льется, никто не контролирует, со всей Украины вся эта радиация и стоки сюда шли в Крым. Сейчас они пусть сами разбираются со своими проблемами",

– сообщил Константинов журналистам.

Он добавил, что если между Россией и Украиной возникнут разговоры о возможном возвращении днепровской воды в Крым, ее нужно будет сначала проверить на содержание вредных веществ и очистить, а лишь потом давать людям. Парламентарий отметил, что проблема с живительной влагой в Крыму уже не такая серьезная. За пять лет сельское хозяйство приспособилось к сложившейся ситуации.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко вызвал панику, заявив, что жителей Херсонской области ждет экологическая катастрофа и эпидемии различных заболеваний. Он призвал открыть Северо-Крымский канал, чтобы не допустить беды.

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После того, как полуостров воссоединился с Россией, Незалежная перекрыла Северо-Крымский канал. На полуострове бурили новые артезианские скважины, а также перебросили воду из реки Биюк-Карасу в этот канал.